Турция создает на Кавказе вторую Сирию: интервью Армена Саркисяна “Financial Times”

Известное британское издание “Financial Times” в своем очередном номере поместила интервью с президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Мы представляем его с частичными сокращениями.

Газета сообщила, что президент Армении требует, чтобы международные силы делали бы больше, чтобы остановить участие Турции в продолжающейся войне против Нагорного Карабаха, и предупреждает, что Анкара создает “еще одну Сирию на Кавказе”.

Армен Саркисян сказал, что военная и дипломатическая помощь Турции Азербайджану лишила Москву ее традиционной балансирующей роли. Президент призвал Россию, США и НАТО сдержать Анкару, назвав ее “региональной нарушительницей спокойствия”.

- Если сейчас мы не предпримем шагов на международном уровне, чтобы остановить Турцию, у этого региона появится перспектива стать новой Сирией, и тогда пострадают все”, - сказал он Financial Times.

Из-за почти двухнедельных боев между азербайджанскими и армянскими вооруженными силами много людей уже убито, эвакуированы десятки тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, населенного этническими армянами. Это самый серьезный конфликт со времен войны, которая закончилась в 1994 году шатким соглашением о прекращении огня при посредничестве России, согласно которому этот район остался под контролем Армении. С тех пор Россия как региональный гегемон стремилась предотвратить конкретные военные столкновения между двумя бывшими советскими странами, чтобы не превратить их в более крупный конфликт. Однако поддержка Азербайджана Турцией, военная помощь в виде беспилотников и боевиков из Сирии бросают вызов Москве как ведущему посреднику. Мы должны приложить больше усилий, чтобы положить конец этой войне. И усилия нужно направить в сторонуТурции. Как только Турция выйдет из этого уравнения, мы станем ближе к прекращению огня и возвращению за стол переговоров”, - сказал Саркисян.

Россия имеет военную базу в Армении, недалеко от турецкой границы, а также соглашение о взаимной обороне, которое не включает Нагорный Карабах. Президент Владимир Путин заявил на этой неделе, что Россия будет придерживаться положений соглашения, в случае если сама Армения подвергнется нападению. Об этом он сказал через 11 дней после начала боевых действий. Россия также имеет тесные связи и с Азербайджаном и потенциальные торговые и военные отношения с Турцией. Москва стремится оставаться нейтральной в этом конфликте, оставляя Армению без сильной внешней поддержки. “Нам нужно больше давления со стороны России. Я надеюсь, что давление со стороны России и США будет усиливаться”, - добавил г-н Саркисян. “Членство в НАТО означает, что Вы должны уметь сдерживать сами себя. Вам зеленая карта дана не для вмешательства в конфликт в качестве третьей стороны. Что делает член НАТО в Азербайджане, помогаем в борьбе с Нагорным Карабахом? Объясните мне это. Она полностью переопределяет роль НАТО. Мы соблюдаем режим прекращения огня более 20 лет, но теперь у нас настоящая война. Присутствие Турции нарушает баланс” - сказал Саркисян, охарактеризовав Турцию как “террориста на все 360 градусов”. “Когда Турции не было, механизм работал”, - добавил он.

Баку отрицает, что боевики, доставленные из Сирии через Турцию, пополнили его регулярные войска. Однако источник из Сирии сообщил “Financial Times”, что контракты вербовки подписали сотни боевиков, прибывших в Азербайджан в конце прошлого месяца.

“Когда боевые действия прекратятся, неужели эти боевики покинут Азербайджан?” - спросил Саркисян, - “Это угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, это угроза для России. Они могут иметь очень негативное влияние и на страны Центральной Азии, такие как северный Иран”.

Президент Саркисян сказал, что подход Азербайджана и Турции “означает этническую чистку с целью захвата территории”.

“Всему армянству мира это напоминает геноцид, уже раз осуществленный на армянской земле”, - сказал он, имея в виду факт Геноцида армян в Османской империи в 1914 - 1923 гг, - “это борьба против геноцида”.

Президент Саркисян сказал, что Армения никогда не покинет Нагорный Карабах, и что сотни этнических армян, проживающих в других странах, уже желают вернуться, чтобы бороться за свои земли.

“Миллионы армян со всего мира приедут и будут сражаться за Нагорный Карабах, поскольку они не позволят, чтобы Турция завершила то, что она начала”.