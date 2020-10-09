Никол Пашинян и Михаил Мишустин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета, проходяшего в Ереване, премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении.

Никол Пашинян отметил, что это первый визит господина Мишустина в Армению на посту премьер-министра, и выразил сожаление, что он состоялся во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Республики Армения выразил надежду, что в ближайшее время премьер-министр Российской Федерации посетит нашу страну в других условиях.

В начале встречи премьер-министры обеих стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув необходимость прекращения боевых действий. Никол Пашинян и Михаил Мишустин затронули актуальные вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленность.

Премьер-министры подчеркнули важность реализации совместных долгосрочных программ и укрепления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Собеседники коснулись и шагов, предпринятых в борьбе с COVID-19.