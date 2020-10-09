Частично закрытые границы негативно влияют на интеграционные процессы в ЕАЭС: Никол Пашинян

В контексте эпидемии Армения подчеркивает необходимость поиска общего решения проблемы прямых перевозок в ЕАЭС, так как частично закрытые границы негативно сказываются как на интеграционных процессах, так и на экономике стран. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян напомнил, что участие в Евразийском экономическом союзе и работа по углублению интеграции между странами-членами являются важнейшими приоритетами правительства Республики Армения. Армения продолжит прилагать все усилия для скорейшего достижения целей, поставленных союзом, несмотря на все вызовы, стоящие перед Арменией. “Считаю, что вопрос санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза актуален для всех нас в связи с распространением пандемии COVID-19. В этой связи хочу подчеркнуть важность пилотного проекта “Путешествую без COVID-19”, представленного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Программа, разработанная совместно с участием Армении и России, является очень важным этапом в разработке эффективной системы организации передвижения граждан наших стран, минимизируя риск пересечения государственных границ. В условиях эпидемии мы подчеркиваем необходимость поиска общего решения проблемы транспортировки. Частично закрытые границы на нашей территории отрицательно сказываются как на интеграционном процессе, так и на экономике наших стран”, - сказал премьер.

Он отметил, что в этом контексте Армения большое значение придает развитию электронной коммерции, которая является ключевым компонентом цифровой экономики. Обширные инвестиции в электронную коммерцию могут расширить возможности компаний и увеличить объемы продаж, а также обеспечить полный контроль над торговлей. Правительство Республики Армения в настоящее время принимает меры по привлечению на армянский рынок международных участников в сфере электронной коммерции. Пашинян отметил, что, конечно же, в этом процессе в первую очередь следует учитывать необходимость повышения доверия граждан к электронным транзакциям и создания определенной основы для электронной коммерции. “И последнее. Как всегда, мы особое внимание уделяем проекту документа “О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года”. Мы убеждены, что стратегические направления будут способствовать повышению как инвестиционной, так и инновационной привлекательности, повышению научной конкурентоспособности и научно-производственного потенциала”, - заключил премьер-министр Армении.

9 октября в Ереване проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Встреча в узком составе уже состоялась. В нем приняли участие премьер-министры Армении, России, Беларуси, Казахстана и председатель Коллегии ОБСЕ Михаил Мясникович.

Анна Григорян