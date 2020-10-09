Противник на одном и том же участке Южного фронта постоянно несет большие потери: МО Армении
Противник на одном и том же участке Южного фронта постоянно несет большие потери.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
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