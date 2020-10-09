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Мнацаканян представил Маиляну обсуждения с представителями стран-сопредседателей

Мнацаканян представил Маиляну обсуждения с представителями стран-сопредседателей

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Глава МИД Армении проинформировал своего коллегу о своих обсуждениях с представителями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоявшихся 8 октября, предложении президента РФ провести в Москве консультации с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России.

Министры иностранных дел Армении и Арцаха обменялись мнениями по вопросам повестки предстоящих в Москве консультаций, прекращения военных действий, обмена телами погибших и пленными в гуманитарных целях.


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