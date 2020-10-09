“Мой шаг” предлагает  сохранять рабочие места добровольцев

Национальное собрание рассматривает проект закона о внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Республики Армения для принятия в первом чтении. Как сообщает «Арменпресс», депутат от фракции “Мой шаг” Эрикназ Тигранян представила, что законопроект предлагает урегулировать правовые отношения между работником и работодателем во всех случаях прохождения военной службы.

“Этот проект направлен на регулирование отношений по всем видам военной службы, которые возникают между работником и работодателем в случае призыва работника на военную службу. В настоящее время урегулирование касается только отношений, связанных с прохождением воинской повинности, предусмотрено, что в этом случае работодатель расторгает трудовой договор. В других случаях, когда речь идет о призыве, участии в учениях, волонтерстве и в ряде других случаев, нет никаких регулирований”, - сказала Тигранян.

Эрикназ Тигранян отметила, что согласно проекту, в случае волонтерства, участия в учениях, прохождения воинской повинности за работником будет сохраняться место работы, он освобождается от обязанностей, а вопросы, связанные с оплатой труда, регулируются соглашением между работником и работодателем.

Норайр Шогикян