По состоянию на 9 октября в Армении подтверждено 614 новых случаев COVID-19, выздоровели 216 граждан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 246 пациентов. За последние сутки проведено 3 312 тестов, а в общем счете 316 479. Таким образом, в Армении всего подтверждено 55 087 случаев COVID-19, 45 528 из которых выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 010 летальных исходов (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 43, 53, 68 лет и женщины 68, 75, 81 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 303.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян