Степанакерт вновь под  ракетным обстрелом

Азербайджан утром 9 октября вновь обстреливает Степанакерт.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Прозвучал сигнал тревоги. Мирные жители вновь под ударами ракет.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.