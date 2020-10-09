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В течение ночи ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной

В течение ночи ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной

В ночь с 8 на 9 октября ситуация в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной. Оперативно-тактическая ситуация оставалась неизменной. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

“На отдельных участках фронта продолжались перестрелка и артиллерийские бои. Противник нанес ракетно-артиллерийские удары и по мирным населенным пунктам. Подразделения Армии обороны полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию и готовы к любому развитию”, - говорится в сообщении министерства.


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