В течение ночи ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной

В ночь с 8 на 9 октября ситуация в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной. Оперативно-тактическая ситуация оставалась неизменной. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

“На отдельных участках фронта продолжались перестрелка и артиллерийские бои. Противник нанес ракетно-артиллерийские удары и по мирным населенным пунктам. Подразделения Армии обороны полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию и готовы к любому развитию”, - говорится в сообщении министерства.