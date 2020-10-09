Пашинян призвал Францию признать независимость Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что Франция признает независимость Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью французскому телеканалу Tv5Monde.

«Хочу подчеркнуть удовлетворение армянского народа, Армении и Нагорного Карабаха откровенной, честной и правдивой позицией президента Франции. Я могу честно сказать, что я ожидаю, что президент Франции и Франция признают независимость Нагорного Карабаха, потому что озабоченность, выраженная Эммануэлем Макроном, в нынешней ситуации просто не имеет другого пути решения, потому что это может обернуться крупной гуманитарной катастрофой.

Вместе с тем, это может распространить свои террористические лучи, свои террористические волны в нашем регионе в более широком смысле. И, конечно же, это прямая угроза глобальной безопасности с учетом фактора и политики Турции. Я действительно ожидаю, что Франция напрямую признает независимость Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.