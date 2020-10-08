Парламент Страны Басков принял декларацию в поддержку права народа Арцаха на самоопределение
21:56, 8 Октябрь, 2020
Парламент Страны Басков принял декларацию, в которой поддержал право народа Арцаха на самоопределение и призвал воздержаться от применения насилия. Как сообщает Арменпресс, за декларацию проголосовало подавляющее большинство парламентариев.
В декларации парламент Страны Басков выражает соболезнования семьям погибших и подтверждает глубокие узы дружбы между баскским и армянским народами.
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