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Парламент Страны Басков принял декларацию в поддержку права народа Арцаха на самоопределение

Парламент Страны Басков принял декларацию в поддержку права народа Арцаха на самоопределение

Парламент Страны Басков принял декларацию, в которой поддержал право народа Арцаха на самоопределение и призвал воздержаться от применения насилия. Как сообщает Арменпресс, за декларацию проголосовало подавляющее большинство парламентариев.

В декларации парламент Страны Басков выражает соболезнования семьям погибших и подтверждает глубокие узы дружбы между баскским и армянским народами.


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