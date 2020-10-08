АО не наносила и не будет наносить удары по азербайджанским культурным объектам: Ованнисян

Подразделения Армии обороны не наносили и не будут наносить удары по азербайджанским культурным объектам. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отвечая на вопрос журналиста, будут ли нанесены симметричные удары по Азербайджану, учитывая, что 8 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по церкви Святого Всеспасителя (Казанчецоц) в Шуши.

«Если вы имеете в виду удар по другим подобным объектам культуры, конечно, нет. Этого не было или не будет», - сказал Ованнисян.

Он напомнил, что в первую арцахскую войну враг разместил во дворе церкви Казанчецоц огневую систему «Град», выпустив 21 тысячу снарядов по городу Степанакерт.

«Мы живем здесь веками, мы знаем их почерк, их образ мышления, их действия», - сказал Ованнисян.

8 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по Степанакерту, столице Арцаха, и церкви Казанчецоц в Шуши. В результате ударов по церкви пострадали журналисты, один из них находится в тяжелом состоянии.