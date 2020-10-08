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На данный момент особенно в южном направлении ведутся упорные бои: Арцрун Ованнисян

На данный момент особенно в южном направлении ведутся упорные бои: Арцрун Ованнисян

В настоящий момент на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, особенно на южном направлении, идут упорные бои. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 8 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«С сегодняшнего утра вооруженные силы Азербайджана возобновили наступательные операции, как на севере, так и на юге. Армянская сторона уничтожила значительное количество живой силы, бронетехники и других средств противника, и противник был отброшен на исходную линию. На данный момент идут упорные бои, особенно в южном направлении», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны добавил, что бои идут как днем, так и ночью.


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