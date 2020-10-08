Омбудсмен Арцаха представил потери среди мирного населения в результате азербайджанской агрессии

В рамках миссии по установлению фактов, организованной в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, был проведен тщательное исследование и анализ случаев преступных посягательств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против мирного населения Арцаха, за период 27.09.2020-07.10.2020. Результаты представлены ниже:

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе омбудсмена Арцаха, по состоянию на 7 октября, в общей сложности были убиты 20 мирных жителей, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 12 мужчин. Ребенок, пятеро женщин и четверо мужчин были убиты во дворе своего дома, а остальные – в общественных местах разных населенных пунктов (центральная площадь, район). Смертельные случаи зафиксированы в городах Степанакерт (7 человека), Мартуни (6 человек), Гадрут (1 человек) и Мартакерт (3 человека), в поселке Алашан (1 человек), возле села Мец Шен (1 человек) Мартакертского района и в поселке Айгестан (1 человек) Аскеранского района.

Пострадали в общей сложности около 93 человек. Из них 73 получили серьезные травмы – 60 мужчин и 13 женщин.

37 пострадавших были ранены вследствие взрыва снаряда в их доме или рядом с ним , 6 человек были ранены при переезде в относительно безопасное место, 7 человек ранены в рабочих местах, и 23 – из-за обстрелов других общественных мест.

Пострадавшие получили осколочные ранения преимущественно в области нижних, верхних конечностей и лица.

36 человека получили серьезные травмы в Степанакерте или прилегающих районах, 3 человек – в районном центре Гадрута, 3 человека – в общине Тагасер, 1 человек – в посёлке Вардашат того же района, 13 человек – в районном центре Мартуни, 1 человек – в общине Спитак шен, 2 человека – в Мартакерте, 6 человек – в районе, прилегающем к поселку Магавуз, 2 человека – в поселке Н. Горатах, 3 человека – в поселке Алашан, 1 человек – в поселке Матагис, 2 человека – в городе Карвачар Шаумянского района.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 100 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 4600 объектов частной недвижимости (дома, магазины и др.), более 430 автомобилей, около 750 объектов инфраструктуры и промышленности.

Напоминаем, что Офис Омбудсмена Арцаха продолжают миссию по установлению фактов, результаты будут уточнены.

Защитник прав человека подчеркивает, что жертвы и раненые зафиксированы вследствие применения запрещенных видов вооружения и запретных методов. Азербайджан широко применяет против гражданского населения тяжелые ракетные и авиационные средства широкого радиуса действия, часть которых кассетного типа. Более того, за последние шесть дней в Степанакерте и ряде других населенных пунктов азербайджанские ВС преднамеренно и точечно брали под прицел жизненно важные инфраструктуры, что представляет собою серьезнейшее военное преступление, усугубляющее гуманитарный кризис в Арцахе.

Защитник прав человека призывает международные правозащитные организации предпринять конкретные шаги для предотвращения эскалации гуманитарной катастрофы в Арцахе и оказания гуманитарной помощи народу Арцаха.

В результате посягательства Азербайджана на территорию Республики Армения в городах Варденис и Мец Масрик погибли двое мирных жителей.