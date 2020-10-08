Главы МИД Армении и РФ обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе: Захарова о предстоящем визите 

Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров 12 октября в Москве обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представив подробности предстоящего визита Мнацаканяна в Москву.

Официальный визит Мнацаканяна в Москву состоится 11-13 октября. "В рамках визита высокого гостя пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств наших стран в МИД России, в ходе которых Сергей Лавров и его коллега обсудят международную проблематику и вопросы региональной безопасности. Очевидно, что в центре внимания будет крайне непростая ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Россия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ последовательно прилагает всемерные усилия, направленные на незамедлительное прекращение огня и создание условий для возобновления переговорного процесса", - сказала Захарова.

Она также отметила, что союзнические отношения между странами отличаются интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях, эффективными межпарламентскими контактами, конструктивными обменами по линии министерств и ведомств.

"Мы рассчитываем, что официальный визит министра иностранных дел Армении в Москву придаст дополнительный импульс развитию взаимовыгодного российско-армянского взаимодействия и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - заключила официальный представитель МИД РФ.