РФ прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

Россия прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, ведутся консультации о возможных сроках начала таких переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что РФ как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает предпринимать активные посреднические усилия. Они направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление мирного переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов

По ее словам, свидетельством единства подходов РФ, США и Франции стали сделанные в последнюю неделю совместные заявления президентов трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября и министров иностранных дел этих стран от 5 октября.

«Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку с целью организации встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате», - сказала Захарова.