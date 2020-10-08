Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян проинформировал собеседника о текущих боевых действиях в Нагорном Карабахе и происходящих в этом контексте развитиях.

Стороны обменялись мнениями об осуществлении права народов на самоопределение.