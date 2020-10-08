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МО Арцаха опровергает слухи о прекращении огня

МО Арцаха опровергает слухи о прекращении огня

Министерство обороны Республики Арцах опровергает дезинформацию, распространенную СМИ о прекращении огня с 18:00  8 октября.

«Арменпресс» передает сообщение Министерства обороны Республики Арцах.

“Информация, распространяемая армянскими и зарубежными СМИ о том, что между сторонами достигнута четкая договоренность о прекращении огня 8 октября, не соответствует действительности”, - говорится в сообщении МО Арцаха. 
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