Минздрав призывает строго соблюдать противоэпидемические правила

Министерство здравоохранения Республики Армения призывает не забывать об эпидемической ситуации, обусловленной COVID-19, быть бдительными строго соблюдать противоэпидемические правила. «Арменпресс» передает сообщение, распространенное Министерство здравоохранения Армении.

“Дорогие соотечественники

В последние дни все наше внимание было приковано к ситуации, создавшейся вследствие крупномасштабной войны, развязанной Азербайджаном. Это борьба насмерть, в этом контексте другие вопросы отодвигаются на второй план. Но нужно быть здравомыслящими и не расслабляться.

В этот ответственный момент очень важно не терять бдительность, не забывать об эпидемической ситуации, вызванной COVID-19 во всем мире, в том числе в Армении. Растущее число случаев заболевания доказывает, что оно никоим образом не отступило, более того, в последние дни в Армении наблюдается ощутимый рост заболеваемости COVID-19, увеличивая во время войны нагрузку на систему здравоохранения, и, к сожалению, унося жизни.

Дорогие люди, даже в таком напряжении необходимо строго соблюдать правила противоэпидемической защиты. Мы снова и снова призываем быть более бдительными, продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию и соблюдать гигиену рук. Напомним, что во время всей эпидемии, как и сейчас, здоровье и работоспособность наших граждан были более чем важны.

“Еще раз призываем Вас быть последовательными в любой ситуации, придерживаться противоэпидемических правил, зная, что мы можем предотвратить распространение болезни, чтобы сохранить наш тыл здоровым и сильным” - говорится в сообщении МЗ Армении.