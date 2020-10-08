Народ Арцаха имеет право предпринимать меры для защиты от геноцида: Арарат Мирзоян

Народ Арцаха имеет неопровержимое право предпринимать все необходимые меры чтобы защитить себя от угрозы геноцида со стороны турецко-азербайджанских армий и международных террористов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

“Я только что написал об этом председателям парламентов ряда европейских, арабских, латиноамериканских стран, а также руководителям межпарламентских организаций, предложив принять незамедлительные, конкретные и эффективные меры”, - написал спикер НС Армении.