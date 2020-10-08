Пресс-секретарь МО Армении представил подвиги военнослужащих на поле боя

Пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян представила подвиги военнослужащих в ходе отражения азербайджанских атак.

Как сообщает «Арменпресс», Степанян на своей странице в Facebook написала, что своим мастерством на поле боя и решимостью добиться победы выделяются противотанковые подразделения.

“Противотанковая батарея N-ской воинской части в условиях широкомасштабной атаки противника, ожесточенного боя и артобстрела, умело организовав безопасные передвижения и позиционирование, уничтожила многочисленную бронетехнику и живую силу противника, дав возможность нашим подразделениям выполнять боевые задачи. В частности, командующий противотанковым взводом, старший лейтенант Саркис Норикович Григорян уничтожил 1 командный пункт противника и сбил 1 танк.

Старший оператор противотанковой батареи, младший сержант Армен Степанович Симонян сбил один вертолет, один автомобиль “Урал” со своим экипажем.

Старший оператор противотанковой батареи, старший сержант Симон Ованесович Тороян сбил 2 танка, 1 БМП, 1 автомобиль “Урал” со своим экипажем.

Старший оператор противотанковой батареи, старший сержант Гарегин Норайрович Торосян сбил 6 танков, 1 систему “ТОС-1А”, 1 автомобиль “Урал” со своим экипажем и 4 блиндажа.

Старший оператор противотанковой батареи, рядовой Левон Мелконян сбил один автомобиль “Урал” с экипажем, уничтожил 2 палатки, в каждой из которых около 25 военнослужащих.

Командир-оператор противотанковой батареи, старший сержант Мисак Гамлетович Петросян сбил 1 танк противника”, - написала Шушан Степанян.