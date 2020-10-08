Каждый к своему окопу: Арцрун Ованнисян с призывом обратился к соотечественникам за рубежом

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обратился с призывом к соотечественникам, проживающим за рубежом.

Как передает «Арменпресс», Арцрун Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook видеоматериал, в котором, обращаясь к нашим соотечественникам, отмечает, что в эти дни все армяне противостоят злу, бедствию и терроризму, угрожающему всему миру.

“У нас нет запасов нефти и газа, но у нас есть молодежь, которая, не жалея жизни для Родины, совершает подвиги. У нас нет моря, но есть героические люди, которые держат наш тыл. В отличие от врага, в нашей в стране не 10 миллионов населения, но нас - 10 миллионов во всем мире. Мы имеем диаспору. Мой призыв не просто к 10 миллионам армян, а к 10 миллионам бойцов, к 10 миллионам, которые ничего не пожалеют и к 10 миллионам победителей. Я хочу, чтобы каждый из Вас чувствовал себя таким же бойцом, как мы, я хочу, чтобы каждый из Вас был бы в своем окопе и вел свою битву”, - сказал Арцрун Ованнисян. Он сообщил, что ежедневно получает сотни, тысячи писем от зарубежных соотечественников, которые спрашивают, чем они могут помочь, что нужно прислать.

Представитель МО подчеркнул, что есть только один вариант сделать эту помощь целевой и управляемой: вклады надо делать во Всеармянский фонд “Айастан”, через сайты himnadram.org и armeniafund.org с территории США.

“Я лично гарантирую, что любой вклад фонду послужит своей цели в кратчайшие сроки и наиболее эффективно. Одна из гарантий победы в этой войне - крепкий тыл. Я уверен, что Вы будете укреплять его каждую минуту и каждую секунду. Мы вместе выиграем эту войну. Итак, каждый к своему окопу! К делу!”, - заключил Арцрун Оганесян.

Лилит Демурян