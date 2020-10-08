Аргишти Кярамян освобожден от должности директора СНБ

Указом Президента Армении Армена Саркисяна от 8 октября Аргишти Кярамян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности Армении, временно исполняющим обязанности директора службы назначен Микаел Амбарцумян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 1 статьи 4.1 Закона Республики Армения “Об органах национальной безопасности”,

освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности Армении”, - говорится в указе президента.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 139 Конституции, а также части 1 и 3 статьи 23 Закона Республики Армения “О службе в органах национальной безопасности”, назначить Микаела Амбарцумяна временно исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Армении.