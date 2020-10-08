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Армянские подразделения уничтожили состав и боеприпасы 4-х гаубиц Д-30 противника и 2 БПЛА

Армянские подразделения уничтожили состав и боеприпасы 4-х гаубиц Д-30 противника и 2 БПЛА

Армянские подразделения уничтожили четыре единицы гаубиц  Д-30 противника с личным составом и боеприпасами, не позволив им занять огневые позиции. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. “Артиллерийскими сверхточными ударами в южном направлении противнику наносятся большие потери человеческой силы”, - написала Степанян.

Она сообщила, что 8 октября в южном направлении были сбиты и два вражеских БПЛА.

Лилит Демурян


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