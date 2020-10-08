В Армении подтверждено 718 новых случаев COVID-19

По состоянию на 8 октября в Армении всего подтверждено 54 473 случаев COVID-19, 45 312 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 855 пациентов. За последние сутки проведено 3 656 тестов, а в общем счете 316 479.

Выявлено 718 новых случаев заражения, 202 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 004 летальных исходов (увеличились на 9).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 58, 62, 71, 73, 83, 86 лет и женщины 67, 70, 88 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 302 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян