Женева встретит главу МИД Азербайджана с требованиями санкций против клана Алиевых

Городской совет Женевы 7 октября 49 голосами “за”, 18 воздержавшимися и 2 “против” принял резолюцию об осуждении военной агрессии Азербайджана, признании права армян Карабаха на самоопределение и принуждении заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии.

Как передает «Арменпресс», соавторами резолюции являются Анна Барсегян, Арно Морейло, Бриджит Штудер и несколько других членов совета.

Резолюция, представленная на обсуждение 80 членов совета, озаглавлена “Армяне в Нагорном Карабахе имеют право на жизнь и самоопределение”. В ней приводится исторический очерк о насильственном присоединении Нагорного Карабаха к Азербайджану, упоминается и о границах Армении в 1920 году, о периодических и зверских этнических чистках, имевших там место. Также о погромах в Сумгаите, Баку, Кировабаде, о нападении, совершенном Азербайджаном в июле, отмечается об агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха при участии Турции, начатой с 27 сентября, осуждаются преступления против гражданского населения. Резолюция призывает Городской совет Женевы предпринять все возможное, чтобы сохранить положения международного гуманитарного права и Женевской конвенции.

“Городской совет Женевы признает право народа Нагорного Карабаха на самоопределение как единственную возможность гарантирования их безопасности”, - отмечается в резолюции.

Примечательно, что резолюция принята в преддверии визита в Женеву министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

На 12-й день широкомасштабных военных действий Азербайджана, 8 октября, Байрамов проведет в Женеве встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.