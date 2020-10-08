Ночь была стабильно напряженной, с утра боевые действия возобновились в двух направлениях

Ситуация в зоне арцахско-азербайджанского конфликта в ночь с 7 на 8 октября была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая обстановка существенно не изменилась. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Арцаха.

“На отдельных участках продолжалась перестрелка, наносились ракетно-артиллерийские удары. В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны также уверенно владеют ситуацией и своими умелыми действиями подавляют активность противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, ранним утром 8 октября около 08:30 противник на южном направлении предпринял попытку атаки из района централизации, однако, потеряв три единицы военной техники и более 20 погибших и раненых, батальон врага бежал с подступов к Джебраилу.