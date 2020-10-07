Шойгу провел переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.