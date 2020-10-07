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В ближайшие дни все может достичь своего логического конца: Арцрун Ованнисян

В ближайшие дни все может достичь своего логического конца: Арцрун Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что в ближайшие дни все может достичь своего логического конца. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 7 октября, коснувшись заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об успехах в направлении Джабраила.

«Сегодня и вчера были прорывные бои, поэтому премьер-министр отметил, что они могут закончиться конкретной ситуацией. Они очень упрямые, применяется много сил. В ближайшие дни все может достичь своего логического конца», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что очень скоро боевые действия и героические поступки этих дней будут написаны золотыми буквами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК рассказал о действиях, предпринятых армянским командованием в направлении Джабраила, отметив, что в случае их успешного завершения Армия обороны постарается развить успех.


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