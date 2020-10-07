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Два беспилотника упали на территорию Грузии, около границы  с Азербайджаном

Два беспилотника упали на территорию Грузии, около границы  с Азербайджаном

Как минимум два беспилотника разбились на территории Грузии возле сел, граничащих с Азербайджаном. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МВД Грузии.

Беспилотники разбились вечером 7 октября в селах Санавардо и Удабно Кахетинского края. Никто не пострадал.

Как сказано в сообщении МВД Грузии, по факту происшествия начато расследование.


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