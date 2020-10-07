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Призыв президента Арцаха о международной антитеррористической коалиции распространен в ОБСЕ

Призыв президента Арцаха о международной антитеррористической коалиции распространен в ОБСЕ

Призыв президента Республики Арцах Араика Арутюняна о формировании новой международной антитеррористической коалиции 7 октября распространен в ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс, в призыве, в частности, отмечено, что сегодня Арцах и Республика Армения оказались на передовой линии борьбы с международным терроризмом. Все государства мира должны воспрепятствовать планам Турции превратить Азербайджан в логово терроризма на Южном Кавказе.

«Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции является императивом дня», - подчеркнуто в призыве.


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