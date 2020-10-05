В результате военных преступлений Азербайджана в Арцахе убиты 19 мирных жителей

В результате военных преступлений Азербайджана в Арцахе 19 мирных жителей убиты, 80 ранены, более 2700 единиц имущества и инфраструктуры повреждены. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении защитника прав человека Республики Арцах, которое приводим полностью:

“В рамках миссии по установлению фактов, организованной в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, был проведен тщательное исследование и анализ случаев преступных посягательств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против мирного населения Арцаха, за период 27.09.2020-04.10.2020. Результаты представлены ниже:

По состоянию на 4 октября, в общей сложности были убиты 19 мирных жителей, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 11 мужчин. Ребенок, пятеро женщин и четверо мужчин были убиты во дворе своего дома, а остальные – в общественных местах разных населенных пунктов (центральная площадь, район). Смертельные случаи зафиксированы в городах Степанакерт (7 человека), Мартуни (6 человек), Гадрут (1 человек) и Мартакерт (3 человека), в поселке Алашан (1 человек) и возле села Мец Шен (1 человек) Мартакертского района.

Пострадали в общей сложности около 80 человек. Из них 60 получили тяжелые травмы – 48 мужчин и 12 женщин.

24 пострадавших были ранены вследствие взрыва снаряда в их доме или рядом с ним (в 8 случаях снаряды взорвались на заднем дворе многоквартирного дома), а 6 человек были ранены при попадании снаряда в транспортное средство при переезде в относительно безопасное место. 7 человек ранены вследствие обстрела здания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, выполняющей гуманитарные функции, и 23 – из-за обстрелов других общественных мест.

Пострадавшие получили осколочные ранения преимущественно в области нижних, верхних конечностей и лица.

22 человека получили серьезные травмы в Степанакерте или прилегающих районах, 6 человек – в районном центре Гадрута, 3 человека – в общине Тагасер, 1 человек – в общине Вардашат того же района, 12 человек – в районном центре Мартуни, 1 человек – в общине Спитакашен, 2 человека – в Мартакерте, 5 человек – в районе, прилегающем к общине Магавуз, 2 человека – в общине Н. Горатах, 3 человека – в поселке Алашан, 1 человек – в общине Матагис, 2 человека – в городе Карвачар Шаумянского района.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 60 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 2100 объектов частной недвижимости (дома, магазины и др.), более 240 автомобилей, около 350 объектов инфраструктуры и промышленности.

Сообщаем, что вчера и сегодня Азербайджан обстрелял гражданскую инфраструктуру и жилые дома столицы Республики Арцах – Степанакерт – тяжелыми ракетами. В результате вчерашних ударов зарегистрировано 4 пострадавших, 10 раненых, информация о сегодняшних ударах уточняется.

Напоминаем, что указанные данные не окончательны, сотрудники офиса Омбудсмена Арцаха продолжают миссию по установлению фактов, результаты будут уточнены.

Защитник прав человека подчеркивает, что жертвы и раненые зафиксированы вследствие применения запрещенных видов вооружения и запрещенных методов, а в последние дни Азербайджан начал широко применять против гражданского населения также тяжелые ракетные и авиационные средства широкого радиуса действия, часть которых кассетного типа. Более того, за последние два дня в Степанакерте и ряде других населенных пунктов азербайджанские ВС преднамеренно и точечно брали под прицел жизненно важные инфраструктуры, что представляет собою серьезнейшее военное преступление, усугубляющее гуманитарный кризис в Арцахе”.