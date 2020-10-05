Главы МИД Армении и Франции подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел коснулись последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим министр Зограб Мнацаканян проинформировал своего коллегу о преднамеренном обстреле Азербайджаном крупных населенных пунктов, гражданского населения и объектов инфраструктуры в столице Арцаха.

Глава МИД Армении решительно осудил действия военно-политического руководства Азербайджана, сопровождающиеся грубыми нарушениями международного гуманитарного права.

Министр иностранных дел Армении выразил глубокую озабоченность по поводу прямого участия иностранных террористов-наемников, переброшенных с Ближнего Востока в Азербайджан при поддержке Турции, в развязанных Азербайджаном военных действиях, что ведет к нарушению региональной безопасности и мира.

Двусторонне была подчеркнута необходимость немедленного прекращения боевых действий и принятия необходимых шагов в этом направлении в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.