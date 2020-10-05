Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Арцах в тактических целях отводит силы в некоторых направлениях: разъяснение

Арцах в тактических целях отводит силы в некоторых направлениях: разъяснение

Армия обороны Республики Арцах отвела свои силы в тактических целях на некоторых направлениях линии фронта. Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян назвал основные причины этого:

«Во избежание неуместных спекуляций, должен отметить, что на некоторых направлениях линии фронта Армия обороны отвела свои сила в тактических целях, чтобы:

а) избежать ненужных потерь;

б) нанести больший урон вражеским войскам.

Достижения значительны в обоих отношениях.

Армейское командование продолжает профессионально вести бои, не за горами тот день, когда мы увидим, как в панике отступает расформированная армия врага. Решение уже принято, мы не остановимся», - отметил Погосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации