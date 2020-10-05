Давид Тоноян представил послу США ход военных действий

Министр обороны Армении Давид Тоноян 5 октября принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Министр обороны представил нынешний ход военных действий и подчеркнул беспрецедентную непосредственную вовлеченность и содействие Турции азербайджанской стороне. Давид Тоноян подчеркнул также, что развитие ситуации такими темпами может оказаться катастрофическим для всего региона.

Посол США выразила обеспокоенность в связи с нерешенностью гуманитарных проблем в ходе военных действий, в связи с чем Давид Тоноян отметил, что они не регулируются из-за отсутствия заинтересованности противоположной стороны.