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Давид Тоноян представил послу США ход военных действий

Давид Тоноян представил послу США ход военных действий

Министр обороны Армении Давид Тоноян 5 октября принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Министр обороны представил нынешний ход военных действий и подчеркнул беспрецедентную непосредственную вовлеченность и содействие Турции азербайджанской стороне. Давид Тоноян подчеркнул также, что развитие ситуации такими темпами может оказаться катастрофическим для всего региона.

Посол США выразила обеспокоенность в связи с нерешенностью гуманитарных проблем в ходе военных действий, в связи с чем Давид Тоноян отметил, что они не регулируются из-за отсутствия заинтересованности противоположной стороны.


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