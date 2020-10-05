Армия обороны Арцаха опубликовала видеоматериал с передовой

Армия обороны Республики Арцах опубликовала очередной видеоматериал с передовой линии, в котором военнослужащие заявляют, что поставленные перед ними задачи они полноценно должны выполнить.

Как передает «Арменпресс», воюющие на передовой военнослужащие уверяют, что у них все хорошо, у них все есть, призывают не беспокоиться и не паниковать.