Ответные мощные удары уже нанесены, цели успешно поражены.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Уже несколько дней азербайджанские ракеты обстреливают гражданские цели и мирных жителей Арцаха. Шуши и Степанакерт 5 октября подвергаются сильному ракетному обстрелу. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заявил, что ответ Армии обороны не заставит себя ждать. “Однако, в отличие от правительства террористов в Баку, мы целимся не в гражданское население, а в военные объекты, расположенные в крупных городах. Мы еще раз призываем гражданское население, проживающее в этих городах, немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать возможных жертв”, - сказал Ваграм Погосян.