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Ответные мощные удары уже нанесены, цели успешно поражены

Ответные мощные удары уже нанесены, цели успешно поражены

Ответные мощные удары уже нанесены, цели успешно поражены.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Уже несколько дней азербайджанские ракеты обстреливают гражданские цели и мирных жителей Арцаха. Шуши и Степанакерт 5 октября подвергаются сильному ракетному обстрелу. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заявил, что ответ Армии обороны не заставит себя ждать. “Однако, в отличие от правительства террористов в Баку, мы  целимся не в гражданское население, а в военные объекты, расположенные в крупных городах. Мы еще раз призываем гражданское население, проживающее в этих городах, немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать возможных жертв”, - сказал Ваграм Погосян.


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