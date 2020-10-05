Наши усилия по сокрушению врага, несомненно, увенчаются успехом: Араик Арутюнян

Армия обороны Арцаха продолжает насмерть сражаться за каждую пядь земли вдоль линии соприкосновения. Как сообщает «Арменпресс», президент Арцаха Араик Арутюнян сделал запись на своей странице в Facebook.

“Рано утром я побывал в южной части линии фронта. Ознакомился с ситуацией на месте, обсудил с командованием дальнейшие действия. Боевой дух наших ребят и уверенность в победе заразительны. Армия обороны продолжает сражаться насмерть за каждую пядь земли не только в этом направлении, но и на всей линии соприкосновения. Наши усилия по разгрому врага, несомненно, увенчаются успехом. Слава Армянской Армии!”, - написал Араик Арутюнян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.