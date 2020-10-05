Азербайджан обстреливает Степанакерт и Шуши: Арцах заявляет, что ответ не заставит себя долго ждать

Азербайджан ведет ракетный обстрел Степанакерта и Шуши. Арцах заявляет, что ответ Армии обороны не заставит себя долго ждать.

“Враг вновь ведет ракетный обстрел Степанакерта и Шуши. Ответ Армии обороны не заставит себя долго ждать. Однако, в отличие от террористической власти Баку, мы целимся не в гражданское население, а на военные объекты, размещенные в крупных городах. Мы вновь призываем мирное население этих городов немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать возможных жертв”, - как сообщает «Арменпресс», заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.