Азербайджан вновь наносит ракетные удары по Степанакерту. Как передает корреспондент «Арменпресс», удары наносятся с такой большой интенсивностью, что временами даже сигнал тревоги не бывает слышим.

О ракетном обстреле Степанакерта сообщает также пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

По положению на 5 октября бои в зоне арцахо-азербайджанского конфликта продолжаются с разной интенсивностью.