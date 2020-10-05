Всеармянское движение продолжается: Кристина Симон перечислила Фонду “Айастан” $ 3 млн

Президент Фонда “Manoogian Simone Foundation” Кристина Симон перечислила Всеармянскому фонду “Айастан” 3 млн долларов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян.

“Деньги были перечислены в поддержку всеармянского сбора средств”, - написал Аршамян и добавил, что всеармянское движение продолжается.

Аршамян поблагодарил Кристину Симон.

Всеармянским фондом “Айастан” в рамках кампании по сбору средств: “Мы и наши границы. Все для Арцаха”уже собрано более 25 млн долларов США.