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Всеармянское движение продолжается: Кристина Симон перечислила Фонду “Айастан” $ 3 млн

Всеармянское движение продолжается: Кристина Симон перечислила Фонду “Айастан” $ 3 млн

Президент Фонда “Manoogian Simone Foundation” Кристина Симон перечислила Всеармянскому фонду “Айастан” 3 млн долларов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор Всеармянского фонда  “Айастан” Айкак Аршамян.

“Деньги были перечислены в поддержку всеармянского сбора средств”, - написал Аршамян и добавил, что всеармянское движение продолжается.

Аршамян поблагодарил Кристину Симон.

Всеармянским фондом “Айастан” в рамках кампании по сбору средств: “Мы и наши границы. Все для Арцаха”уже собрано более 25 млн долларов США.


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