Всеармянское движение продолжается: Кристина Симон перечислила Фонду “Айастан” $ 3 млн
10:31, 5 Октябрь, 2020
Президент Фонда “Manoogian Simone Foundation” Кристина Симон перечислила Всеармянскому фонду “Айастан” 3 млн долларов.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян.
“Деньги были перечислены в поддержку всеармянского сбора средств”, - написал Аршамян и добавил, что всеармянское движение продолжается.
Аршамян поблагодарил Кристину Симон.
Всеармянским фондом “Айастан” в рамках кампании по сбору средств: “Мы и наши границы. Все для Арцаха”уже собрано более 25 млн долларов США.
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