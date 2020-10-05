Генеральный секретарь Лиги арабских государств осудил Турцию за эскалацию напряженности

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что роль Турции в углублении региональной напряженности в регионах Кавказа и Средиземноморья закончится плохо для этой страны.

Как сообщает «Арменпресс», в частности, Ахмед Абуль Гейт подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Кавказе вмешался в конфликт между Азербайджаном и Арменией, столкнулся с Грецией и Кипром, напал на газовые зоны Восточного Средиземноморья. Ахмед Абуль Гейт также отметил, что его возмущает и то, что в качестве наемников в войне Азербайджана с Арменией используются сирийцы.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.