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Генеральный секретарь Лиги арабских государств осудил Турцию за эскалацию напряженности

Генеральный секретарь Лиги арабских государств осудил Турцию за эскалацию напряженности

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что роль Турции в углублении региональной напряженности в регионах Кавказа и Средиземноморья закончится плохо для этой страны.

Как сообщает «Арменпресс», в частности, Ахмед Абуль Гейт подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Кавказе вмешался в конфликт между Азербайджаном и Арменией, столкнулся с Грецией и Кипром, напал на газовые зоны Восточного Средиземноморья. Ахмед Абуль Гейт также отметил, что его возмущает и то, что в качестве наемников в войне Азербайджана с Арменией используются сирийцы.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.


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