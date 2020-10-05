Благодарим за наше героическое поколение: обращение президента Арцаха к учителям
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил слова признательности и благодарности по случаю Дня учителя. «Арменпресс» представляет обращение Араика Арутюняна на своей странице в Facebook.
“Дорогие соотечественники!
Дорогие учителя!
Сегодня Ваш профессиональный праздник. Каждый год, согласно традиции, мы адресуем Вам слова поздравлении и почитаний. Однако сегодня я хочу направить Вам слова признательности и благодарности за наше героическое поколение, за тех храбрых сынов армянского народа, которые, блестяще усвоив данный Вами урок патриотизма, сегодня сами на поле боя преподают уроки храбрости и подвигов, создают одну из самых колоссальных страниц истории армянского народа.
Народ, у которого есть такие преданные учителя и такое поколение, празднует и будет празднует только победы”.
Мира Вам, нашему народу и нашей Родине”.
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