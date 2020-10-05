На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана противник готовится к наступательным действиям

В ночь с 4 на 5 октября ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана была относительно стабильно-напряженной.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны Республики Арцах. “Противник готовится к наступательным действиям. Армия обороны Арцаха следит за всеми передвижениями противника и готова выполнить поставленную перед ней боевую задачу на самом высоком уровне”, - отмечают в АО.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.