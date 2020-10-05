МИД Армении: любая провокация с азербайджанской стороны получит адекватный ответ

МИД Республики Армения распространило заявление относительно ложной информации, распространяемой военно-политическим руководством Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян․

“Военная агрессия в отношении Арцаха, развязанная Азербайджаном при содействии Турции и привлечении иностранных боевиков, сопровождается дезинформацией и фальсификациями, переходящими все границы здравомыслия.

Будучи неспособной достичь каких-либо успехов на фронте, азербайджанская сторона, с одной стороны, говорит о воображаемых успехах, а с другой - распространяет ложные слухи о том, будто Армения наносит удары по азербайджанским населенным пунктам.

Такого рода и дезинформация о нанесении ударов с территории Республики Армения по населенным пунктам, находящимся в тылу Азербайджана.

Целью дезинформационной кампании является сокрытие Азербайджаном массового артобстрела крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха, ведущегося с первых же дней войны, вследствие чего только за сегодняшний день зафиксировано множество жертв среди гражданского населения, и нанесен серьезный ущерб инфраструктурам гражданского жизнеобеспечения. Распространением подобных лживых известий Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны.

Любая провокация с азербайджанской стороны получит адекватный ответ от Республики Армения”.