Замминистра ТУИ обратилась к представителям компаний, осуществляющих инвестиции в Азербайджане

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Лилия Шушанян обратилась с письмом к представителям компаний, осуществляющих инвестиции в Азербайджане, с предложением пересмотреть инвестиционные решения в различных проектах. Как передает «Арменпресс», Шушанян отметила, что она направила письмо в Международный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

“Я направила письмо в Международный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей, адресованное в первую очередь представителям мировых добывающих компаний, вовлеченных в Международный совет, часть которых имеет инвестиции в Азербайджане. В письме я выдвинула принцип ответственности инвестиций и предложила пересмотреть их инвестиционные решения в различных проектах, подчеркнув, что принципы международного стандарта ИПЧ (Институт прав человека) должны иметь реальное влияние”, - сообщила Шушанян.

В письме Шушанян представила широкомасштабное нападение Азербайджана на мирные населенные пункты Арцаха и Республики Армения, которое осуществляется при политической и военной поддержке Турции, также и с привлечением с азербайджанской стороны иностранных наемников-террористов из Сирии и Ливии, что представляет крайнюю опасность для народов всего региона, экономики и стабильности.

“Хорошее управление полезными ископаемыми должно способствовать увеличению благосостояния народов данных стран, в то время как непрозрачное управление природными ресурсами приводит к незаконным экономическим действиям, таким как отмывание денег, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения, что приводит к военным действиям в отношении мирного населения, к росту международной коррупции. Я напомнила, что членство Азербайджана в ИПЦ было приостановлено именно из-за несоответствия требованиям ИПЦ, исходящим из демократических ценностей”, - отметила замминистра.

Шушанян обратила внимание компаний не только на риск для их деловой репутации при осуществлении инвестиций в подобные страны, но и на тот основополагающий факт, что инвестиции в сферу природных ресурсов генерируют доходы непрозрачного правительства.

“Получаемые доходы направляются не на благосостояние народа Азербайджана, а на незаконную экономическую деятельность, отмывание денег, международную коррупцию, финансирование терроризма. В результате Азербайджан осуществляет широкомасштабную агрессию в отношении страны, которая, присоединившись к ИПЦ, проявила лидерство и решимость, направленные на реализацию быстрых и фундаментальных реформ, удостоившись премии президиума ИПЦ. Армения в результате первой же валидации получила самую высокую оценку с утверждением членов этого совета”, - заключила Лилия Шушанян.

Ранним утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал активный артобстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего в различных районах Арцаха гибнут мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары и по военным и по гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на северном и южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав на этих флангах большие силы, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекли продвижение противника, нанеся ему большие потери.