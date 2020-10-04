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За сутки враг потерял около 400 военнослужащих 

За сутки враг потерял около 400 военнослужащих 

По состоянию на 21:00 часов, 4 октября, на линии соприкосновения уничтожено около 400 азербайджанских военнослужащих и невоеннослужащих-террористов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По сводным данным на 21:00 часов потери врага за сутки составили:

  • около 400 военнослужащих и невоеннослужащих-террористов,
  • 700 раненых,
  • 13 единиц бронетехники, 
  • 3 самолета,
  • 1 БПЛА.

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