За сутки враг потерял около 400 военнослужащих 

По состоянию на 21:00 часов, 4 октября, на линии соприкосновения уничтожено около 400 азербайджанских военнослужащих и невоеннослужащих-террористов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По сводным данным на 21:00 часов потери врага за сутки составили: