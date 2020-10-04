За сутки враг потерял около 400 военнослужащих
21:05, 4 Октябрь, 2020
По состоянию на 21:00 часов, 4 октября, на линии соприкосновения уничтожено около 400 азербайджанских военнослужащих и невоеннослужащих-террористов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По сводным данным на 21:00 часов потери врага за сутки составили:
- около 400 военнослужащих и невоеннослужащих-террористов,
- 700 раненых,
- 13 единиц бронетехники,
- 3 самолета,
- 1 БПЛА.
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