Руководство Армении поддерживает связь с американскими партнерами: премьер

Руководство Армении поддерживает связь с американскими партнерами, потому что США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахской проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию «Bild».

«Я провел телефонный разговор с советником президента Трампа по национальной безопасности О'Брайеном. И в тот вечер мы услышали новость о заражении господина Трампа коронавирусом. Однако в любом случае мы поддерживаем связь с нашими американскими партнерами, потому что США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахской проблемы», - отметил премьер.