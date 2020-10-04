АО не будет наносить удары по военным объектам врага в Талышстане и Лезгистане

Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что Армия обороны в знак доброй воли не будет наносить удары по военным объектам врага, расположенным в Талышстане и Лезгистане. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook, обращаясь к талышско-лезгинским братьям и сестрам.

«Дорогие талышские и лезгинские братья и сестры, мы внимательно следим за внутриполитическими событиями в Азербайджане, в частности, за растущими протестами в населенных талышами и лезгинами городах и селах Азербайджана, в которых население бойкотирует приказ Алиева записаться в армию и сражаться против Арцаха и Армении. Причиной протестов стало наличие сотен талышских и лезгинских жертв. Практика азербайджанского политического клана использовать их как живую мишень и таким образом избавляться от них не изменилась на протяжении десятилетий», - написал президент.

Араик Арутюнян добавил, что Арцах придает важность постоянным проявлениям коренных народов Азербайджана - талышей и лезгин, глубинного понимания арцахской проблемы, а также симпатии.

«Хочу заверить вас, что мы стоим за справедливую борьбу талышского и лезгинского народов, готовы всеми возможными способами способствовать достижению конечной цели вашей борьбы - обретению независимости. Армия обороны в знак доброй воли не будет обстреливать военные объекты врага, расположенные в Талышстане и Лезгистане», - отметил Арутюнян.

В интернете размещены видеоролики, на которых видно, как власти Азербайджана насильно отправляют представителей национальных меньшинств на передовую для борьбы с армянской стороной.