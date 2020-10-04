В результате обстрелов Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения
17:04, 4 Октябрь, 2020
В результате обстрелов с азербайджанской стороны Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения.
Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.
«К сожалению, в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди гражданского населения», - сказал Погосян.
4 октября вооруженные силы Азербайджана снова атаковали столицу Арцаха Степанакерт. Накануне Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице Арцаха, атаковав гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен