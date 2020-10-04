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В результате обстрелов Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения

В результате обстрелов Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения

В результате обстрелов с азербайджанской стороны Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

«К сожалению, в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди гражданского населения», - сказал Погосян.

4 октября вооруженные силы Азербайджана снова атаковали столицу Арцаха Степанакерт. Накануне Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице Арцаха, атаковав гражданское  население  и гражданскую инфраструктуру.


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