В результате обстрелов Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения

В результате обстрелов с азербайджанской стороны Степанакерта и Шуши есть жертвы среди мирного населения.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

«К сожалению, в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди гражданского населения», - сказал Погосян.

4 октября вооруженные силы Азербайджана снова атаковали столицу Арцаха Степанакерт. Накануне Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице Арцаха, атаковав гражданское население и гражданскую инфраструктуру.